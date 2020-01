Trailerfest genomineerd voor Beste Festival Concept: "Het moest een verschrikkelijk festival worden"

BREDA - Het Bredase festival Trailerfest is genomineerd voor de NMI Awards in de categorie 'Beste Festival Concept'. Organisator Billy Zomerdijk is dolblij met de nominatie. "Dit is toch goud".

Festival Trailerfest is genomineerd voor de Nederlandse Muziekindustrie (NMI) Awards. Iets wat organisator Billy Zomerdijk maar moeilijk kan geloven, maar wel 'goud' vindt. "Dat we uit zo verschrikkelijk veel festivals in Nederland zijn gekozen en in het laatste rijtje zitten, dat is goud", zegt Zomerdijk enthousiast. "We vinden het natuurlijk ontzettend leuk dat we zijn genomineerd terwijl Trailerfest juist zo'n verschrikkelijk festival is." Dat de Bredanaar zoiets zegt over zijn eigen festival, is juíst deel van het concept.

Anti-reclame

De marketing van Trailerfest op z'n minst 'uniek' te noemen. "Wij draaien de techniek om. Het is zo vet dat we mensen afraden om te komen en dat er alsnog kaarten verkocht worden", vertelde mede-organisator Tijn Kapteijns eerder tegen BredaVandaag. De organisatie maakt daarnaast gebruik van mediahypes zoals de processierups. Niet om mensen mee af te schrikken, maar juist om hen er mee aan te trekken. In bijna iedere post zit wel een spelfout, de trailer zit niet vol met beelden van vorig jaar, maar is een meme en eigenlijk wordt er alleen maar negatief gepraat over het festival.

Ook de line-up van het festival is niet te vertrouwen. "Maar 80% van de line-up klopt. Daarnaast gaan de muziekstijlen alle kanten op. Van carnaval en hip-hop tot hardcore en techno." De organisatie kijkt wel uit naar de kwaliteit van de muziek in haar genre. "Daarin hebben we uitgepakt met een paar mooie headliners. Zo komt Het Gezelschap, een nieuwe idee van De Likt. Dat is even wreed, maar dat kennen veel mensen nog niet. We gaan veel minder voor het commerciële."

NMI Awards

Bij de NMI awards draait het allemaal om diegene die 'het mede mogelijk maken'. Zonder hen geen Nederlandse muziekindustrie, is het motto van NMI. Daarom organiseren zij jaarlijks de NMI Awards waarbij fotografen, vormgevers, producers, marketeers, technici enzovoorts in de spotlights worden gezet. De uitreiking van de NMI awards zal plaats vinden tijdens Eurosonic Noorderslag in Groningen op donderdag 16 januari.

Tijn Kapteijns

Naast Trailerfest komt ook de Bredase festivalorganisator Tijn Kapteijns in aanmerking voor een NMI Award. De Bredanaar die festivals zoals Ploegendienst op zijn naam heeft staan, is genomineerd in de categorie 'meest ondernemende muziekgeest'. Hij neemt het daarin op tegen vijf anderen.

Stemmen kan hier. Er kan één keer per dag gestemd worden.