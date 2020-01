Loslopende hond houdt boa's urenlang zoet

BREDA - Diverse eenheden van Orde en Handhaving Breda en Staatsbosbeheer zijn donderdag urenlang zoet geweest met een loslopende hond. Uiteindelijk wisten de handhavers de hond te vangen. Hij is overgebracht naar het dierenasiel.

Boa's van de gemeente Breda hebben donderdagochtend en -middag samen met een aantal boswachters hun handen vol gehad aan een loslopende Schotse Collie. De hond was gezien aan het water bij de Galderse Meren, vanuit hier is men op zoek gegaan naar het dier. Na het urenlang zoeken en achtervolgen van de hond, konden de handhavers het beestje eindelijk vangen. Hij is overgebracht naar het dierenasiel.

De hond is er goed aan toe. Hij had alleen veel klitten in zijn haar.