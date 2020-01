Rokers vanaf dit jaar ook in Bredase festivaltenten niet meer welkom

BREDA - Rokers zijn vanaf dit jaar ook niet meer welkom in festivaltenten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft bekend gemaakt geen verschil tussen een tent en een kroeg te maken. Dat betekent dat ook op Bredase festivals rokers niet meer de tent in mogen.

Aankomend jaar vinden er weer diverse festivals plaats in Breda. Festivals waar normaal gesproken op alle plekken gerookt mocht worden. Maar dat is vanaf 2020 verleden tijd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zegt namelijk geen verschil te maken tussen tenten en kroegen. Dat betekent dat roken in tenten nu ook verboden is. De organisatie van Ploegendienst wilde haar 'werknemers' op de hoogte stellen van deze regelgeving. En dat deden zij op een ludieke wijze. Bekijk hieronder het filmpje:

Regelgeving

Vanaf 2020 is het niet toegestaan om te roken in festivaltenten. De NVWA maakt geen onderscheid tussen kroegen en tenten. Om te kunnen checken of de nieuwe regelgeving wordt nageleefd komt de NVWA onaangekondigd controleren op evenementen. Wanneer blijkt dat er gerookt wordt in een tent, kunnen de boetes voor de organisatie oplopen tot zo'n 13.500 euro per tent. Meer informatie over de regelgeving vind je op www.nosmokey.nl