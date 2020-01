Ongeval met vrachtwagen zorgt voor urenlange file op A16

BREDA - Wie vanochtend nog even snel op zoekt hoe lang zijn autorit naar Rotterdam duurt, zal flink schrikken. Op de A16 vanuit Breda staat een file zo'n drie uur. Dat komt door een ongeval met een vrachtwagen.

UPDATE: Om 9.30 uur maakte de ANWB bekend dat de weg weer vrij is.

Door een ongeval met een vrachtwagen zijn op de A16 richting Rotterdam twee rijstroken dicht. En dat zorgt voor een vertraging van 172 minuten en 14 kilometer, meldt de ANWB.

Verkeer dat vanuit Breda naar de randstad wil, wordt aangeraden om om te rijden. Dat kan via de A27 en A15 via Gorinchem, of via de A58 en A29 via Bergen op Zoom. Die laatste optie lijkt de snelste keuze, want in de richting van Gorinchem staat inmiddels ook al een file van bijna een uur.