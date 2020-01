Personeel Plan B doneert alle fooien aan Australië: 'Ieder klein beetje helpt'

BREDA - Het personeel van tapasbar Plan B zet zich dit weekend in voor Australië. Zij doneren allemaal hun fooien aan het goede doel. "Dat idee ontstond vanzelf in de groepsapp. Ik vind het heel mooi dat ze dit gaan doen", vertelt eigenaar Joost van Boekel. Het geld gaat naar een Wildlife Rescue center van een vriend van één van de personeelsleden.

Het idee ontstond spontaan in de whatsappgroep van het personeel van Plan B: laten we dit weekend alle fooien verzamelen en doneren aan Australië, waar grote bosbranden woeden. "Eigenlijk was iedereen meteen enthousiast over het idee", vertelt eigenaar van de tapasbar Joost van Boekel. "Het personeel kiest uiteraard zelf wat ze doen met hun fooi. Dat ze hiervoor kiezen, vind ik heel mooi. Want ieder klein beetje helpt."

De bestemming voor het geld was ook snel bedacht. Het opgehaalde bedrag gaat namelijk niet naar een groot goed doel zoals het Rode Kruis, maar naar een lokale goed doel: Het Geoff Wilkins Australian Wildlife Rescue & Rehabilitation. "Eén van onze personeelsleden, Anne, heeft in Australië gewoond. Een vriend van haar heeft een Rescue Center waar dieren worden opgevangen. Daar zal het geld dus naartoe gaan."

Branden

In Australië staat een gebied groter dan de Benelux in brand. Tientallen mensen overleden al, en de verwachting is dat 500 miljoen tot 1 miljard dieren de branden ook niet zullen overleven. Veel mensen proberen een steentje bij te dragen. Zo worden in Zorghotel Merlinde buideltjes gebreid voor kleine kangoeroes die hun moeder verloren zijn tijdens de brand. Lees er hier meer over.