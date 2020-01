Brabanders kozen in 2019 het meest voor de namen Daan en Saar

BREDA - Van de baby's die in 2019 in Nederland zijn geboren kregen de meeste jongens de naam Noah. Bij de meisjes was Emma de meest gekozen naam. In Noord-Brabant kozen ouders anders. In onze provincie waren Daan en Saar het meest populair.

Dat blijkt uit cijfers die de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bekend heeft gemaakt. De SVB is de organisatie die verantwoordelijk is voor het uitbetalen van de kinderbijslag en heeft daardoor meteen inzicht in welke namen ouders hun baby geven. Ieder jaar publiceren zij de lijsten van de meest populaire namen van ons land.

Na Emma staan bij de meisjes respectievelijk Mila en Sophie op de tweede en derde plaats. Bij de jongens staan Daan en Lucas respectievelijk op plek 2 en 3.

Noord-Brabant

In Noord-Brabant kozen de meeste ouders van jongetjes voor de naam Daan. Opvallend is dat in Noord-Brabant Sam op de derde plek staat, terwijl die naam in de landelijke top 10 niet voor komt. Bij meisjes kozen Brabanders het meeste voor Saar. Dat terwijl die naam landelijk 'maar' op plaats tien staat. Ook opvallend: veel Brabantse meisjes kregen de naam Sophie of Sofie. Die namen staan op plek 9 en 10. De spelling Sofie komt landelijk in de top 10 niet voor, terwijl Sophie met ph landelijk op de 3e plek staat.

In 2019 werden tot en met november 169.189 baby's geboren. Dat waren er iets meer dan in 2018: 169.134. Van de geboren baby's in 2019 waren er 86.653 jongens en 82.536 meisjes. Benieuwd hoe vaak jouw naam aan een baby is gegeven in 2019? Kijk voor jongensnamen hier en voor meisjesnamen hier.

De meest populaire jongensnamen in Noord-Brabant

1. Daan

2. Finn

3. Sam

4. Noah

5. Noud

6. Luuk

7. Lucas

8. Mees

9. Sem

10.Milan

De meest populaire meisjesnamen in Noord-Brabant

1. Saar

2. Emma

3. Mila

4. Julia

5. Liv

6. Tess

7. Zoë

8. Evi

9. Sophie

10. Sofie