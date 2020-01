Een fontein en veel groen: opknapbeurt Nelson Mandelaplein in volle gang

BREDA - De schop is eindelijk in de grond gegaan in het Nelson Mandelaplein. Het plein ondergaat de komende maanden een flinke transformatie en verandert van een grijs, leeg geheel naar een groene plek met een fontein.

Gisteren zijn de werkzaamheden aan het Nelson Mandelaplein in Tuinzigt officieel van start gegaan. Hekken zijn geplaatst en grote stapels stenen zijn al uit het plein gehaald. Dat er doorgewerkt wordt, is nodig. Want op 29 mei moet de herinrichting van het plein afgerond zijn.

Groen

In het midden van het plein komt een fontein. Die gaat lijken om de fontein die je op het Kasteelplein vindt. Het ontwerp voor het Nelson Mandelaplein speelt verder in op klimaatveranderingen. Bomen, groen en vaste planten zorgen voor natuurlijke infiltratie van regenwater, een grotere biodiversiteit en voldoende schaduwplekken. Het ontwerp is onder andere tot stond gekomen door straatinterviews met bewoners.