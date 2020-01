Amphia blijft hackers de baas: 'We hebben passende maatregelen genomen'

BREDA - Het Amphia ziekenhuis heeft 'passende maatregelen genomen' om het lek in de software van Citrix het hoofd te bieden. "Net zoals bij alle andere grote instanties, worden bij ons regelmatig pogingen gewaagd door mensen om onze systemen binnen te komen. Dat is echter nog nooit gelukt."

Het lek in de software van Citrix zorgt landelijk voor grote opschudding. Veel grote instanties en gemeenten maken gebruik van het systeem dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen op een server, en zijn daardoor gevoelig voor hackers. Zo ook het Bredase Amphia Ziekenhuis. Het ziekenhuis laat in een verklaring weten passende maatregelen te hebben genomen.

"Voor ons staat de bescherming van onze patiëntengegevens voorop", stelt de woordvoerder van het ziekenhuis. "Dat er pogingen worden gedaan door hackers om ons systeem binnen te komen, is niet uniek. Dat gebeurt nou eenmaal regelmatig bij grote instanties. Maar wij verzekeren onze patiënten ervan dat zo'n poging tot hacken nog nooit gelukt is en dat onze patiëntengegevens veilig zijn."