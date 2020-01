Bavelse wens komt uit: nieuwe wieken voor Molen de Hoop

BAVEL - Het is een project waarmee heel Bavel meeleefde: de realisatie van nieuwe wieken voor korenmolen de Hoop. Dankzij veel geldverdienacties, sponsoring én een flinke subsidie kwam die droom uit. De werkzaamheden zijn nu in volle gang. En dat is een indrukwekkend gezicht.

In 2018 kwam het project van de grond: nieuwe wieken voor de molen. De dorpelingen startten allerlei acties om het geld in te zamelen. En op 1 juli 2019 kwam het goede nieuws dat dankzij een subsidie van het Molenfonds de begroting rond was. De werkzaamheden voor de nieuwe wieken zijn nu in volle gang. Op grote hoogte wordt gewerkt om Korenmolen de Hoop de zo vurig gewenste opknapbeurt te geven. De werkzaamheden moeten in maart afgerond zijn, op tijd voor de WestBrabantse Molendag.

Bekijk hier de bijzondere foto's!