Blue Monday, maar het weer werkt mee: 'Droog en ruimte voor zon'

BREDA - Het is vandaag Blue Monday: de dag in het jaar waarop de meeste mensen zich treurig of neerslachtig voelen. Maar treurig weer is het gelukkig niet. Waar veel Bredanaars vanochtend even moesten krabben voordat ze konden vertrekken met hun auto, breekt vanmiddag de zon lokaal door en wordt het zo'n zeven graden.

Twee jaar geleden hadden we echt 'Blue Monday weer'. Het was grauw en grijs en regende bijna de gehele dag. Maar vandaag is dat absoluut niet het geval.

Blue Monday begon vanochtend koud in Breda. Wie vroeg vertrok met zijn auto, moest eerst even krabben. Maar in de loop van de dag loopt de temperatuur op tot zo'n zeven graden, en dat is warm voor deze tijd van het jaar. Bovendien is de bewolking dun, en zal in de loop van de dag de zon lokaal doorbreken.

Blue Monday

Blue Monday is zogenaamd de meest deprimerende dag van het jaar. Deze dag valt op de maandag van de laatste volle januariweek. Het idee is dat het dan vaak nog donker weer is, het de eerste dag van de werkweek is, voor veel mensen vakanties nog ver weg zijn en goede voornemens vaak al mislukt zijn.

In Breda geeft Stichting Kielegat Blue Monday een vrolijk tintje. De stichting roept Bredanaars op om deze treurige dag op te vrolijken door de blije Kielegat-vlag buiten te hangen.