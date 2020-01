Verstoring op hogesnelheidslijn door defecte trein

BREDA - Tussen Rotterdam Centraal en Breda is er een verstoring in de treindienst ontstaan door een defecte trein. Het is nog niet duidelijk tot hoe laat dit gaat duren.

Op de hogesnelheidslijn tussen Breda en Rotterdam Centraal is zondag een verstoring ontstaan. Dit komt door een defecte trein. Dat meldt de NS. Het is nog niet duidelijk tot hoe laat de verstoring gaat duren.

Voor de actuele situatie op het spoor, houd de website van NS in de gaten.