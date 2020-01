Weerbericht Breda: 'Rustig weer, maar KNMI waarschuwt voor dichte mist'

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in Breda. Vandaag de weersverwachting voor dinsdag 21 januari en de komende dagen

Het KNMI is de dag begonnen met een weerwaarschuwing voor het zuiden van het land. In Noord-Brabant kan plaatselijk dichte mist voorkomen. En dat is te zien in Breda. In heel de stad is het mistig, en op sommige plekken is er sprake van dichte mist. Ook moeten automobilisten en fietsers uitkijken, want doordat de minima rond het vriespunt liggen komen er ijzelplekken voor.

Gaandeweg de dag zal de mist verdwijnen en overgaan in laaghangende grijze wolken. Er is nauwelijks wind. Maxima tussen 3 en 5 graden.

Het weer voor de volgende dagen

Woensdag aanhoudend rustig weer met wolkenvelden vanaf de Noordzee. Lokaal kan er zelfs een beetje motregen vallen. Het wordt ook wat zachter met maximumtemperaturen tot 7 of 8 graden. De wind is gedraaid naar het noorden en zwak, 2 Beaufort. Donderdag en vrijdag in wezen weinig verandering. Rustig weer met alleen wat details die van dag tot dag wat anders kunnen zijn. Het is zowel donderdag als vrijdag veelal bewolkt. Donderdag kan de zon lokaal even doorbreken. De wind waait dan zwak uit het noordoosten waardoor het met 6 graden iets frisser wordt. Vrijdag staat er een zwakke zuidwestenwind bij 7 graden. Zaterdag trekt de zuidwestenwind aan tot matig en wordt het enkele graden zachter. De bewolking blijft overheersen.

Zo was het weer gisteren (maandag 20 januari 2020)

Maximumtemperatuur 7,7 graden

Minimumtemperatuur min0,3 graden

Neerslag 0,3 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden