Man krijgt 10 jaar cel voor doodsteken Bredanaar (28) aan Haven

BREDA - De man die vorig jaar een 28-jarige stapper doodstak aan de Haven in Breda, moet tien jaar de cel in. Dat heeft de Rechtbank Zeeland- West-Brabant donderdag in een vonnis bekend gemaakt. De man beriep zich op noodweer, maar volgens de rechter was daarvan geen sprake.

Op 13 juli 2019 vond het dodelijke steekincident plaats aan de Haven in Breda. Het slachtoffer raakte zwaargewond nadat de verdachte hem meerdere keren met een mes stak. Later op de dag overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Vandaag deed de rechter uitspraak.

"Verdachte heeft het slachtoffer op gewelddadige wijze van het leven beroofd door meermalen met een mes op hem in te steken", aldus de rechtbank. "Ook vond de steekpartij plaats gedurende de nachtelijke uren op de openbare weg in het uitgaansgebied. Enkele omstanders en voorbijgangers zijn hiervan getuige geweest. Door zijn handelen heeft verdachte het slachtoffer, een jonge man die midden in het leven stond, het belangrijkste dat hij had, te weten zijn leven, ontnomen."

De verdachte beriep zich al eerder op noodweer, maar volgens de rechtbank was daar geen sprake van. De rechter baseerde zich hierbij op camerabeelden.

"De rechtbank is van oordeel dat een langdurige onvoorwaardelijke vrijheidsstraf noodzakelijk is, omdat de aard en de ernst van het feit door een lichtere strafrechtelijke afdoening van de zaak miskend zouden worden", is in het vonnis te lezen. "Alles afwegend acht de rechtbank de oplegging van een gevangenisstraf van tien jaar, met aftrek van voorarrest, zoals ook is gevorderd door de officier van justitie, passend en geboden."

Steekincident

Op 13 juli 2019 vond de steekpartij aan de Haven plaats. Daar liep het slachtoffer met een paar vrienden na een avondje stappen. Toen zijn vrienden het met de verdachte aan de stok kregen, probeerde het 28-jarige slachtoffer de ruzie te sussen. Hierop werd hij gestoken. Hij raakte ernstig gewond en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Burgemeester Depla noemde het steekincident 'vreselijk'. Hij liet destijds weten contact te hebben gehad met de Koninklijke Horeca en Politie om te kijken met welke maatregelen de kans op dit soort incidenten kunnen verkleinen.

Inmiddels worden er in het centrum van Breda regelmatig preventief gefouilleerd. Daarbij werden tot nu toe al meerdere mensen met een mes betrapt.