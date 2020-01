Munten, goud en oude ansichtkaarten: Hotel Mastbosch opent deuren voor gratis taxatie

BREDA - Een lade vol met oude sieraden, bankbiljetten en munten. Is dit herkenbaar voor jou? Ga dan 4 februari naar de gratis taxatiedag bij Hotel Mastbosch en kom erachter wat jouw collectie waard is.

Er zijn nog genoeg mensen die een verzameling munten, papiergeld, oude ansichtkaarten en sieraden hebben liggen. Deze hebben zij vaak van familie of vrienden gekregen, maar andere hebben het zelf verzameld. Ben jij na al die jaren wel benieuwd wat je collectie eigenlijk waar is? Dan moet je 4 februari in Hotel Mastbosch zijn.

Daar houdt Heritage Auctions Europe op die dinsdag een gratis taxatiedag. Wie dan zijn of haar verzameling deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 12.00 en 15.30 uur terecht in het hotel aan de Burgemeester Kerstenlaan 20. Wie weet blijk jij wel die Bredanaar in het bezit van een kostbaar stuk.