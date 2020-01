Klachten over taxi's blijven binnenstromen: 'Pak chauffeurs sneller aan'

BREDA - De problemen met onbetrouwbare taxi's zijn in Breda nog niet opgelost. In september voerde de gemeente een taxikeurmerk in om te zorgen dat Bredanaars gebruik kunnen maken van kwalitatief goed en veilig taxivervoer. Maar dat keurmerk heeft nog niet het gewenste resultaat. Klachten blijven binnenstromen. De VVD wil daarom actie zien en strengere handhaving.

In een Facebook-bericht vroeg de gemeente Breda woensdag naar de ervaringen van Bredanaars met de taxi's in de stad. De gemeente werkt namelijk hard aan het verbeteren van het taxivervoer. Zo is er een kwaliteitskeurmerk ingevoerd, zijn er taxi stewards die iedere zaterdagavond alles in goede banen leiden en checken mystery guests en handhavers regelmatig of alles goed verloopt. Maar dat die maatregelen nog niet het gewenste effect hebben, blijkt wel uit de vele reacties op het bericht.

"Helaas moet mijn dochter nog steeds zaterdagnacht de taxi's aflopen. Ze zijn zogenaamd gereserveerd, of zeggen ronduit nee. Keurmerk veranderde daar helaas helemaal niks aan", schrijft iemand in de reacties. Het weigeren van korte ritten is één van de meest gehoorde klachten. "Regelmatig neem ik de taxi naar huis op zaterdagavond en in 90% van de gevallen moet ik meerdere taxi's langs voordat er een chauffeur akkoord is om mij naar huis te brengen, vaak omdat chauffeurs ritjes binnen Breda niet rendabel vinden. Taxi stewards zijn overigens meestal niet te bekennen. Mijn ervaringen zijn dus over het algemeen niet erg positief", laat iemand weten in de reacties. "Gemeente Breda de nieuwe vergunningen zijn een lachertje, die gasten weigeren alle korte ritten of vragen een idiote prijs. 35 a 40 euro voor een rit van 4 km", schrijft een ander.

Handhaving

De aanhoudende problemen met de taxi's roepen ook bij de lokale politiek vragen op. De VVD stelde kritische vragen aan het college, en wil dat chauffeurs die de regels overtreden sneller worden aangepakt. "Breda is een gastvrije stad. Wanneer mensen in het centrum zijn geweest en ervoor kiezen een taxi te pakken, dan moeten ze op een goede en veilige manier naar huis worden gebracht. Het college heeft stappen gezet om dit beter te waarborgen middels het taxivignet. Wat ons betreft een goede stap maar we krijgen nog steeds veel klachten van ritten die worden geweigerd of chauffeurs die weigeren op de meter te rijden. De VVD-fractie vindt dat onacceptabel en wil dat er strenger gehandhaafd wordt zodat overtreders hun vignet verliezen en geen mensen meer mogen vervoeren."