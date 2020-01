Bisdom Breda draagt dit weekend Mariakerk over aan de Poolse parochie

BREDA - Met een gemeenschappelijke Pools-Nederlandse Eucharistieviering wordt op zondag 2 februari om 10.30 uur de Mariakerk overgedragen aan de Poolse parochie van de Heilige Maximiliaan Kolbe. Daaraan vooraf trekken om 10.00 uur Poolse en Nederlandse gelovigen in kaarsenprocessie met de voorgangers van de R.K. Laurentiuskerk in het Ginneken naar de Mariakerk aan het Mariaplein in Overakker. De afbeelding van de zwarte madonna van onze lieve vrouw van Czestochowa wordt vanuit de R.K. Laurentiuskerk meegevoerd.



De Poolse St. Maximiliaan Kolbeparochie gaat de Mariakerk en de daarbij behorende pastorie huren van het bisdom Breda. Daartoe heeft het bisdom de Mariakerk en de pastorie aangekocht van de parochie van de Heilige Familie. De laatste parochie blijft de Mariakerk nog op beperkte schaal gebruiken.

Eigen plek

Beide parochies zijn blij dat deze stap nu eindelijk gezet kan worden. Zo blijft de Mariakerk als kerk behouden en geeft zij de Poolse geloofsgemeenschap van Breda en omstreken een eigen plek in de stad, daar waar 75 jaar geleden de bevrijding van Breda begon.

Viering

De hoofdcelebrant In de viering is bisschop Mgr.J. Liessen. Andere voorgangers zijn: de Poolse pastoor Slawomir Klim, de pastoor Lars Peetam, oud pastoor Chrètien Don en kapelaan Thai Nguyen. Na de viering brengt zanggroep Octet religieuze liederen ten gehore in verschillende talen, waaronder natuurlijk het Pools. Tenslotte wordt de film 'Mijn Poolse opa' vertoond over één van de Poolse bevrijders van Breda.