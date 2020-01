Spaarrente gaat richting nul: 'Beleggen kan goede optie zijn voor studenten'

BREDA - Als student doe je er alles aan om rond te komen. Van alleen een studietoelage lukt dat lang niet altijd. Daarom hebben veel studenten een bijbaan waarmee ze extra geld verdienen om de huur van hun kamer te betalen of om uit te kunnen gaan in het weekend. Maar je kunt ook overwegen om geld te beleggen. Dit levert namelijk meer op dan wanneer je het op een spaarrekening zet. Als je het goed doet, en een beetje geluk hebt, kun je hier prima geld mee verdienen. Maar beleggen brengt altijd risico’s met zich mee. De kans is immers aanwezig dat je je inleg verliest.

Is het verstandig om geld te lenen om te beleggen?

Als je studeert bouw je vrijwel altijd een studieschuld op. Dit gebeurt alleen niet als je alle kosten zelf kunt betalen of als je ouders dit voor je doen. Als je daarnaast geld gaat lenen om te beleggen krijg je dus nog een extra schuld, want dit geld moet uiteraard ooit weer terug worden betaald. Geld lenen als student om te beleggen is dus lang niet altijd verstandig. De kans bestaat immers dat je je inleg verliest door een verkeerde gok op de beurs. Dan moet je de lening aflossen van je eigen geld en kom je dus nog verder in de problemen. Het is daarom meestal niet verstandig om voor een belegging geld te lenen.

Als ik toch geld wil lenen om te beleggen, wat is dan de goedkoopste optie?

Wil je toch geld lenen om te gaan beleggen dan is het aan te raden om eerst online onderzoek te doen. Je kunt je lening vergelijken met andere aanbieders en er zo achter komen of je een goede keuze hebt gemaakt. Let daarbij zowel op de hoogte van de rente als op de bijkomende kosten. Het bedrag wat je per maand moet betalen is uiteindelijk natuurlijk het belangrijkste, samen met de looptijd van de lening. Voordat je als student geld gaat lenen is het bovendien belangrijk om uit te zoeken of je de aflossing kunt betalen.

Wat zijn de criteria om als student een lening te kunnen afsluiten?

Als je geld leent wordt er altijd gekeken naar je kredietwaardigheid. Dit gebeurt meestal aan de hand van een check bij het BKR in Tiel. Daar staan alle schulden van particulieren geregistreerd. Als uit de kredietcheck blijkt dat het verantwoord is om jou een lening te verstrekken dan zal deze vrijwel altijd worden toegekend. Als blijkt dat je al schulden hebt dan is de kans groot dat je aanvraag wordt afgewezen. Koop dus zeker geen aandelen om mee te beleggen als je verzoek om een lening nog in behandeling is. Zo voorkom je dat je direct al in de financiële problemen komt. Wees altijd behoudend met beleggen en begin er alleen aan als je je er voldoende in hebt verdiept.