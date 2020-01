Hoe ziet de toekomst van de stad eruit? Bredanaars delen ideeën in 'Stad van straks'

BREDA - Tientallen stad- en dorpsgenoten deelden afgelopen maanden hun verhalen en hun ideeën over de toekomst van Breda met Stadslab Breda. Dit resulteerde in de film Stad van Straks en in een ‘toekomstkrant’ met dezelfde titel die volgende week als bijlage meegaat met De Bode. In de krant vindt de lezer ook de ideeën van bijna zeventig basisscholieren uit de stad.

Stadslab Breda is de afgelopen maanden door stad en dorp getrokken en heeft inwoners van allerlei pluimage voor de camera van Caroline Keman gehaald. We hebben de mensen gevraagd: hoe gaat het met jou, met de buurt? Hoe denk je dat het daarmee gaat of wat is er nodig in de toekomst? Stadslab Breda heeft deze producties gemaakt om het gesprek in de stad op gang te brengen over de toekomst en om de gemeente bouwstenen aan te reiken voor de Omgevingsvisie die eind dit jaar klaar moet zijn. Daarover komt wethouder Paul de Beer tijdens de première over vertellen.

Bredanaars zijn van harte uitgenodigd voor de première van de Stadslab-film Stad van Straks op woensdag 5 februari a.s. in De Sleutel (Vlierenbroek 32) in de Haagse Beemden. Om 16.00 uur begint het evenement, om 15.30 uur zwaaien de deuren open. Meld je wel aan via straks@stadslabbreda.nl.

Hoofdfilm

Voor de hoofdfilm zijn vijf personen gekozen die uiteenlopende posities in de samenleving hebben en op zeer verschillende wijzen naar stad, buitengebied en haar toekomst kijken. Dat zijn koeienboer Arnold Vincenten en zijn familie uit Prinsenbeek, Piano-ondernemer Sanne Dijkmans, Psychiatrisch verpleegkundige (en ex-secretaris van de marokkaanse moskee) Mohammed Bouyaouzan, vrijwillige spin in het web van Ontmoetingscentrum De Sleutel Natasja Donkers en caféhouder Hans Burger (van café Markhoek). In de korte films en in de krant komen nog enkele tientallen stadgenoten aan het woord.

In de krant vind je ook de ideeën van zeventig basisscholieren uit Breda-Zuid en Breda-Noord (Dirk van Veen, Fontein en Wisselaar) over klimaat en milieu, de ideale wijk voor kinderen en voor ouderen en het antwoord op de vraag: wat is geluk?, als vertrekpunt voor het leven in de stad.