Regen, wind en regenbogen: 'Onstuimig weer in Breda'

BREDA - Het is weer is vandaag flink onstuimig in Breda. Harde wind, regen en grijze wolken voeren de boventoon, maar tegelijkertijd zijn er regelmatig korte opklaringen en is er af en toe een regenboog te spotten.

Een ronde, dubbele regenboog. Wie goed keek, kon hem vanochtend spotten boven Breda. En dat is niet zo verwonderlijk. Want met veel regen én plotselinge opklaringen zijn de omstandigheden voor regenbogen vandaag perfect.

Buien

Het weer in Breda is vandaag bijzonder onstuimig. Regenbuien en harde wind zorgden vanochtend al voor een drukke ochtendspits, en houden waarschijnlijk tot in de middag aan. Het is zo'n zes graden, maar door de regen en wind ligt de gevoelstemperatuur lager.

De rest van de week wordt het niet veel beter. Komende dagen zal het bewolkt zijn, en iedere dag regenen. Wel wordt het iets warmer, met temperaturen rond de 10 graden.