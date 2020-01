Lokale politiek wil oplossing voor rondslingerende kerstbomen

BREDA - Het is een bekend gezicht: kerstbomen die weken na de feestdagen rondslingeren op straat en bij vuilcontainers. Ondanks dat er in iedere wijk inzamelingen zijn geweest en dat bewoners hun kerstboom ook bij de gft-container mochten achterlaten, slingeren er nog veel bomen rond door de stad. CDA en GroenLinks willen een oplossing zien, en het liefst een duurzame. 'Plant de weesbomen op braakliggende terreinen', roepen zij het college op.

De rondslingerende kerstbomen, door CDA en Groenlinks ook wel weesbomen genoemd, zijn voor de partijen een doorn in het oog. Niet alleen omdat het rommelig oogt, maar ook omdat het gevaarlijk is.Tijdens een kerstboomverbranding is immers te zien hoe makkelijk droge kerstbomen branden. Ze laten liggen op straat, is dan ook een risico stellen de partijen.

Bovendien zouden de partijen graag een duurzame oplossing zien. De partijen roepen het college op om te onderzoeken of het mogelijk is om de weesbomen tijdelijk te planten op braakliggende terreinen. Daarmee krijgen de weesbomen een tweede leven én verbeterd het aangezicht van kale terreinen. Als het aan GroenLinks en het CDA ligt, komt de gemeente Breda voor volgend jaar met een plan om weesbomen direct na de 'uit-huis-plaatsing' een plekje te geven in de volle grond.

Het idee van de partijen lijkt sterk op het initiatief van Villa Boerenbont. Daar kunnen mensen hun kerstboom planten, en hem volgend jaar weer ophalen.