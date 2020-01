Bredase bedrijven spelen slim in op de lerarenstaking

BREDA - Morgen en overmorgen blijven veel basisscholen en middelbare scholen in Breda dicht. Dan vindt de derde lerarenstaking plaats in slechts een half jaar tijd. Veel Bredase bedrijven spelen er slim op in. Want veel ouders kunnen wel wat hulp gebruiken om de twee extra vrije dagen voor hun kinderen te vullen.

De boodschap van de Aob (De Algemene Onderwijsbond) is duidelijk: er is een onderwijscrisis en die moet snel worden opgelost. "In 2020 hebben 55 duizend leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de klas en dit aantal loopt –als we niets doen- op naar bijna 240 duizend leerlingen in 2028." Daarom heeft de vakbond morgen en overmorgen een tweedaagse staking aangekondigd van het primair en voortgezet onderwijs.

Voor veel scholieren is dat leuk nieuws. Sommige scholen in Breda blijven helemaal dicht, en bij anderen gaan de lessen maar gedeeltelijk door. Dat betekent dus extra vrije tijd. En daar spelen Bredase bedrijven slim op in.

Zo heeft Kinepolis extra voorstellingen ingepland op donderdag en vrijdag, zodat extra veel scholieren van een film kunnen genieten. En ook Avontura zet in op de staking. 'STAKEN=SPELEN' is hun slogan, en het speelparadijs heeft speciale acties tijdens de twee stakingsdagen. Hetzelfde geldt voor Monkey Town, waar de deuren donderdag en vrijdag om 9.00 uur openen, want 'Scholen staken = spelen bij Monkey Town'. Ook de Bredase schaatsbaan hoopt veel scholieren te mogen verwelkomen tijdens de staking. "Nog op zoek naar een leuke activiteit om je dag mee te vullen? Kom dan gezellig schaatsen op de ijsbaan!", schrijven zij op hun Facebook-pagina.