Verkeersopstoppingen in de stad: zo lang sta je in de spits stil in Breda

BREDA - Wie in de spits met zijn auto door Breda rijdt, staat regelmatig stil. Iedere rit die normaal gesproken een half uur zou duren, duurt in de spits in Breda 12 minuten langer. En daarmee staat Breda op de elfde plek van Nederland als het gaat om waar je het meest vertraging hebt op de weg. De koploper is Leiden. Daar duurt een autorit van een half uur in de spits maar liefst 18 minuten langer. Dat blijkt uit onderzoek van TomTom.

Wie wel eens 's avonds laat of 's ochtends heel vroeg door Breda rijdt, weet hoe snel dat kan gaan. Maar zodra het wat drukker op de weg wordt, sta je regelmatig stil. In Breda duurt een gemiddelde autorit door vertraging zo'n twaalf procent langer. Dat is op een rit van een half uur zo'n zes minuten. Wanneer je in Breda echt door de spits rijdt, neemt die vertraging nog eens flink toe. Dan sta je op een rit van een half uur zo'n twaalf minuten stil.

Breda staat met die cijfers op de elfde plek in de lijst van steden in Nederland met de meeste verkeersopstoppingen. De top 3 bestaat uit Leiden, Den Haag en Haarlem. In Noord-Brabant heb je alleen in Eindhoven meer vertraging dan in Breda. Eindhoven staat op de 10e plek.

Onderzoek

De cijfers zijn vandaag bekend gemaakt door Tom Tom. Het bedrijf publiceerde vandaag een gedetailleerd verkeersrapport met informatie over de verkeerssituatie in 416 steden en 57 landen. Bengaluru neemt dit jaar de eerste plaats in, met automobilisten in de Zuid-Indiase stad die gemiddeld 71% extra reistijd in het verkeer ervaren. De Filipijnse hoofdstad Manilla (71%), Bogota in Colombia (68%), Mumbai, de drukste stad van vorig jaar (65%) en Pune (59%) in India, maken de wereldwijde top vijf compleet.