Avans studenten testen zelf ontwikkelde drones in Zuid-Afrika: 'Het was een onvergetelijke reis'

BREDA - Achttien studenten van Avans Hogeschool maakten begin deze maand een reis om nooit te vergeten. Zij ontwikkelden tijdens een project drones voor een bedrijf in Zuid Afrika, en mochten afreizen naar het land om de drones zelf te testen in een wildlife park. "Ook voor mij als docent was dit project heel bijzonder. Want zoiets maak je natuurlijk niet iedere dag mee", vertelt docent Bart Oerlemans enthousiast.

Bij Avans Hogeschool werken studenten aan de lopende band aan projecten. Maar soms komt er een voorbij, die ook voor docent Bart Oerlemans voor een onvergetelijke ervaring zorgt. Hij reisde begin deze maand met in totaal achttien studenten af naar Zuid-Afrika om zelf ontwikkelde drones te testen.

Opdracht

"Het project ontstond vanuit een vraag van een bedrijf in Zuid-Afrika, namelijk Safari Live van WildEarth. Zij verzorgen live-streams van safari's in een wildlife park, en zochten een manier om efficiënter te kunnen werken door dieren eerder te kunnen spotten", legt Oerlemans uit. Het was aan achttien studenten van Avans om voor die vraag een oplossing te bedenken. Dat deden de studenten in twee groepen. Eén groep ontwikkelde een drone die over lange afstand kan vliegen, en met behulp van een warmtebeeldcamera dieren kan spotten. De andere groep ontwikkelde een drone die wanneer er dieren zijn gespot, naar die locatie kan vliegen om voor meer informatie te zorgen. "Die tweede drone kan stil hangen en zelf analyseren om wat voor dieren het gaat. Die kan dan bijvoorbeeld doorgeven dat het 80 procent zeker om een leeuw gaat", legt Oerlemans uit.

Eén van de studenten die aan het project werkte is Wietske Brouwer. "Het was een heel interessant project, omdat we met studenten van allerlei verschillende studies werkten. Zo konden we alle onderdelen zelf maken. Van het monteren van de camera's tot het schrijven van de app en het programmeren van de drone", legt ze uit. "Uiteindelijk konden we onze drones natuurlijk tot op zekere hoogte wel in Nederland testen. Maar dat we het in Zuid-Afrika mochten doen, was natuurlijk echt geweldig."

Tekst gaat verder onder de foto

Zuid-Afrika

Begin januari reisden de studenten in twee groepen ieder een week af naar Zuid-Afrika om hun drones te testen. Ze betaalden zelf de vliegreis, en kregen de verzorging ter plaatse van het bedrijf dat de opdracht had gegeven. "Dat was echt heel gaaf. Zo moesten we bijvoorbeeld veel 's nachts testen, omdat de warmtesensor dan het beste werkt. Dan ging je om 3.45 uur 's nachts zo'n wildlife park in, en kon je tijdens het testen de zon zien opkomen", vertelt Wietske enthousiast. Ook voor Oerlemans was het een bijzondere belevenis. "Het gebeurt natuurlijk niet iedere dag dat je voor een project zo'n bijzondere reis mag maken. Het was voor de studenten echt een unieke ervaring, die ook nog eens heel leerzaam was."

Volgens Oerlemans zijn de ontwikkelde drones zeer breed inzetbaar. "Deze keer moesten de drones dieren kunnen spotten. Maar met andere camera's kun je natuurlijk ook andere dingen vaststellen, zoals droogte of juist overstromingen. Dat kan heel nuttig zijn voor Nederlandse natuurgebieden, maar bijvoorbeeld ook voor de landbouw."