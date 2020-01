Johnny Feskens: 'Ik hoop voor sommigen het verschil te kunnen maken'

BREDA - Iemand die onbaatzuchtig en langdurig bezig is voor anderen. Die zich inzet voor de maatschappij, terwijl zijn eigen weg ook niet zonder hobbels is. Dat is een Held van Breda. Het zijn niet altijd mensen die dat op een orthodoxe manier doen, sommigen hebben een hele eigen stijl. Zoals Johnny Feskens.

Hij is niet echt iemand die je meteen aan een onderhandelingstafel ziet zitten. Een echte rocker, leren jack, tatoeages stoer uiterlijk. Maar met een klein hartje, want hij zet zich al jaren in om mensen die buiten de boot vallen te helpen om hun leven op de rails te krijgen. Hij is met de Bredaasche Straatraad een erkende gesprekspartner van SMO en de gemeente en weet dat je samen naar oplossingen zal moeten zoeken.

Niemand buitensluiten

“Ik ben een echt nakomertje, de broer boven mij is 8 jaar ouder en die daarboven 13 jaar. Allebei mijn broers hebben een verstandelijke beperking. Voor mij als kind was dat gewoon een gegeven, maar ik werd er behoorlijk mee gepest. Ik kan dat nog steeds niet verkroppen, als ik zie dat iemand buitengesloten wordt. Iedereen hoort er bij! Van huis uit heb ik geleerd dat je voor elkaar zorgt, dat doe je gewoon.”

Dakloos

Op een gegeven moment had Johnny helemaal zijn draai gevonden. Hij leefde voor de muziek en had een muziekcafé in België. Maar toen ging het mis. Het café moest sluiten en Johnny had geen onderdak meer. “ Dan meld je je dus bij Centraal Onthaal en zo kwam ik bij de DSV ( DoorStroomVoorziening) terecht. Ik vond het daar echt vreselijk, met acht man op een kamer, zie dan maar eens je kop weer op een rijtje te krijgen. Ik vond het niks en dat liet ik weten ook. Want ik heb best een grote mond. Uiteindelijk moest ik daar vertrekken en stond ik dus letterlijk op straat. Gelukkig maar voor 3 maanden. Ik was inmiddels voorzitter van de straatraad van het Annahuis omdat ik best taalvaardig ben, ik kan ambtelijke taal ook lezen en zelfs schrijven als het moet!"

"In 2016 hebben we met een aantal mensen de Bredaasche Straatraad opgericht, die zich vooral ook inzet voor mensen die door economische redenen dak/thuisloos worden. Want voor hen is er niets, geen speciale opvangplekken meer. Ze zitten tussen mensen met psychische problemen, verslavingsproblemen. Ik vind echt dat er, in samenwerking met alle officiële instanties, een ander beleid moet komen. In de nabije toekomst wil ik me daar ook via de politiek voor gaan inzetten!”