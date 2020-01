Tweedaagse onderwijsstaking van start: gaten in roosters en lege schoolpleinen

BREDA - Leraren van het primair en voortgezet onderwijs houden vandaag de derde lerarenstaking in slechts een paar maanden tijd. In Breda hebben dertig scholen zich aangemeld bij de Aob (De Algemene Onderwijsbond) voor de staking. Maar ook veel individuele leraren kiezen ervoor om te staken, zonder dat de hele school dichtgaat. Dus dat betekent lege schoolpleinen en middelbare scholieren die thuis op de bank zitten óf een rooster hebben vol tussenuren.

De boodschap van de Aob (De Algemene Onderwijsbond) is duidelijk: er is een onderwijscrisis en die moet snel worden opgelost. "In 2020 hebben 55 duizend leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de klas en dit aantal loopt –als we niets doen- op naar bijna 240 duizend leerlingen in 2028. Het lerarentekort raakt scholen voor speciaal onderwijs nog harder. Juist het onderwijs aan een kwetsbare groep leerlingen is op losse schroeven komen te staan door het oplopende lerarentekort. Ook middelbare scholen kampen met tekorten bij de exacte vakken, klassieke talen, Duits en Nederlands. Het voortgezet onderwijs krijgt steeds meer last van het tekort", schrijft de Aob op haar website.

Animo

Het animo bij Bredase scholen om mee te doen is groot. Zo'n dertig scholen hebben zich aangemeld bij de Aob voor de staking. Veel andere scholen kiezen ervoor om niet dicht te gaan, maar laten wel klassen en lessen uitvallen wanneer leerkrachten er zelf voor kiezen om te staken. Zo liet het Mencia haar leerlingen al weten dat de roosters vandaag een gatenkaas kunnen zijn, omdat alleen de lessen van stakende leerkrachten uitvallen.

Andere scholen gooien het juist weer over een compleet andere boeg. Markant Onderwijs en Stichting Vrije School Breda kiezen er bewust voor om open te blijven. "Binnen onze scholen hebben de teams hier uitvoerig over gediscussieerd en de overgrote meerderheid heeft besloten om niet te gaan staken", laat een woordvoerder weten. Niet omdat ze het niet eens zijn met de argumenten van de Aob, maar omdat ze de staking op een ongelukkig moment vinden komen. " Er is een CAO afgesloten en men wil vooral naar buiten brengen dat onderwijs een fantastisch beroep is. De scholen willen laten zien dat werken in het onderwijs leuk is en de school positief naar buiten brengen. Wij voeren dus op een andere manier actie en blijven weg van de negatieve berichten over het onderwijs."

Protest

Tijdens een eerdere lerarenstaking hielden Bredase leraren een uitgebreide protestmars in de stad. Een dergelijke actie staat deze keer niet op de planning. Wel gaan leraren in verschillende andere steden de straat op.