De Koepel gaat eind 2020 in de verkoop: 'Het moet een unieke plek in de binnenstad worden'

BREDA - De gemeente Breda en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) hebben samen een belangrijke stap gezet naar een nieuwe toekomstige invulling van het Koepelcomplex in het centrum van Breda. Zij ontwikkelen hiervoor samen een nota van uitgangspunten, waaraan de ontwikkeling van de Koepel moet voldoen. Ook gaan ze in overleg met de gemeente en de markt. Het Rijksvastgoedbedrijf kan dan eind 2020 starten met de openbare verkoop van het complex.

Het Rijksvastgoedbedrijf wil de Koepel van Breda, officieel de Penitentiaire Inrichting de Boschpoort genaamd, gaan verkopen. De eigenaar van het pand is daarom samen met de gemeente Breda gestart met het opstellen van een Nota van uitgangspunten en gaat in consult met de stad en marktpartijen. "Het Koepelcomplex is een locatie in de binnenstad waar we stedelijke topkwaliteit willen combineren met een maatschappelijke waarde", legt wethouder Paul de Beer uit. "De gemeente heeft afgesproken dat de stad en de gemeenteraad veel ruimte en invloed hebben op de innovatieve invulling van dit belangrijke stuk binnenstad. Het plan moet echt uniek zijn en iets toevoegen aan de stad en passen bij het Verhaal van Breda: Groen, Grenzeloos en Gastvrij. Samen met het Rijksvastgoedbedrijf starten we de consultatie met de stad en in de markt om een partij te vinden die dit kan realiseren."

Nota

In de Nota van uitgangspunten schetst de gemeente de context voor een transformatie van het Koepelcomplex. Het moet een unieke plek in de binnenstad worden en daadwerkelijk iets toevoegen aan de stad. "Publieke toegankelijk, duurzaam en internationaal zijn daarbij kernbegrippen", valt in de conceptnota te lezen.

De planning is om de consultaties in mei 2020 af te ronden zodat de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten in september kan vaststellen. In het najaar kan het Rijksvastgoedbedrijf dan starten met de openbare verkoop van het Koepelcomplex.

FutureDome

Momenteel wordt de Koepel geëxploiteerd onder de naam FutureDome. Ook zijn er verschillende bedrijven gevestigd. De eerste huurder nam er in 2017 zijn intrek. Dit om leegstand van het iconische gebouw tegen te gaan. Het is altijd bekend geweest dat deze invulling tijdelijk was.

Hoofdvoorwaarden

De Koepel zal niet zomaar worden verkocht. Gemeente en RVB hebben zes hoofdvoorwaarden vastgesteld voor de transformatie van het complex.

1. Een internationaal onderscheidende functie

2. Een gebied met eigen identiteit

3. Een duurzame, toekomstbestendige transformatie

4. Iconisch erfgoed als identiteitsdrager

5. Relatie met omliggende gebieden buiten de gevangenismuren

6. Een robuuste en overtuigende ontwikkelstrategie.