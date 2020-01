Lerarenstaking in Breda: grote drukte bij speelparadijzen, lege schoolpleinen

BREDA - Op zo'n dertig scholen in Breda bleven vandaag de schoolpleinen leeg. Leraren trokken erop uit om te gaan staken. Zij eisen onder andere meer salaris en een lagere werkdruk.

Het animo bij Bredase scholen om mee te doen is groot. Zo'n dertig scholen meldden zich aan bij de Aob voor de staking. Veel andere scholen kozen ervoor om niet dicht te gaan, maar lieten wel klassen en lessen uitvallen wanneer leerkrachten er zelf voor kozen om te staken. Zo liet het Mencia haar leerlingen al weten dat de roosters vandaag een gatenkaas kunnen zijn, omdat alleen de lessen van stakende leerkrachten uitvallen.

Andere scholen gooien het juist weer over een compleet andere boeg. Markant Onderwijs en Stichting Vrije School Breda kozen er bewust voor om open te blijven. "Binnen onze scholen hebben de teams hier uitvoerig over gediscussieerd en de overgrote meerderheid heeft besloten om niet te gaan staken", liet een woordvoerder eerder aan BredaVandaag weten. Niet omdat ze het niet eens zijn met de argumenten van de Aob, maar omdat ze de staking op een ongelukkig moment vinden komen. " Er is een CAO afgesloten en men wil vooral naar buiten brengen dat onderwijs een fantastisch beroep is. De scholen willen laten zien dat werken in het onderwijs leuk is en de school positief naar buiten brengen. Wij voeren dus op een andere manier actie en blijven weg van de negatieve berichten over het onderwijs."

Speelparadijzen

Veel Bredase speelparadijzen profiteren van de lerarenstaking. Zo merken ze bij Avontura goed dat de kinderen vrij zijn. "Het is heel druk", laat een medewerkster weten. "We proberen op de staking in te spelen met allerlei acties." Ook bij Monkey Town is het 'veel drukker' dan normaal. "Op een normale donderdag zetten we vaak stukken zaal af, omdat deze dan niet gebruikt worden", laat een medewerkster weten. "Dat is vandaag niet het geval. We zitten helemaal vol."

De tekst gaat verder onder de foto (Wesley van der Linde/GroenNieuws).



Onderwijscrisis

De boodschap van de Aob (De Algemene Onderwijsbond) is duidelijk: er is een onderwijscrisis en die moet snel worden opgelost. "In 2020 hebben 55 duizend leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de klas en dit aantal loopt –als we niets doen- op naar bijna 240 duizend leerlingen in 2028. Het lerarentekort raakt scholen voor speciaal onderwijs nog harder. Juist het onderwijs aan een kwetsbare groep leerlingen is op losse schroeven komen te staan door het oplopende lerarentekort. Ook middelbare scholen kampen met tekorten bij de exacte vakken, klassieke talen, Duits en Nederlands. Het voortgezet onderwijs krijgt steeds meer last van het tekort", schrijft de Aob op haar website.