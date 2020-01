Man (26) die zoontje doodschudde moet 7,5 jaar de cel in

BREDA - Een 26-jarige Bredanaar is vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar en 6 maanden voor de doodslag op zijn zoontje. Volgens de rechtbank heeft de man de baby zo ernstig mishandeld dat het jongetje als gevolg daarvan is overleden.

De 26-jarige man uit Breda hoorde vandaag 7 jaar en 6 maanden cel tegen zich eisen. De rechtbank spreekt van een 'gruwelijk feit'. Naast zeer ernstig hersenletsel en bloedingen in het netvlies steden deskundigen ook ernstige verwondingen in de mond vast. Volgens de rechtbank heeft man de baby zo ernstig mishandeld dat het jongetje als gevolg daarvan is overleden.

Mishandeling

Op 18 november 2019 was de man enige tijd alleen thuis met zijn zoontje. De moeder was boodschappen aan het doen. Bij thuiskomst constateerde zij dat haar zoontje zwaarder ademde en dat zijn toestand er zorgelijk uit zag. De man weigerde om samen met hun zoontje naar de huisartsenpost te gaan. Toen het kind later in de nacht niet meer ademde, belde hij 112.

De man heeft tijdens het onderzoek wisselende en onjuiste verklaringen afgelegd. Hij heeft nooit echt openheid van zaken gegeven over wat er zich die bewuste avond heeft afgespeeld. De rechtbank rekent dit de vader zwaar aan.

Shockschade

De moeder eiste een schadevergoeding van 40.000 euro voor zogenoemde shockschade. Door de beelden in haar hoofd van haar zwaar mishandelde kind heeft de vrouw sindsdien psychische klachten. De rechtbank kent een schadevergoeding toe van 25.000 euro.