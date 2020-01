Tieners die trein beschoten moeten 30 uur aan de bak bij NS

BREDA - De jongens die vorig jaar een trein van NS beschoten met een balletjespistool krijgen een werkstraf van 30 uur. Deze moeten zij volbrengen bij NS. Ook heeft de kinderrechter een leerstraf van 20 uur opgelegd.

Twee 15-jarige jongens hebben donderdag een werkstraf van 30 uur en een leerstraf van 20 uur opgelegd gekregen van de kinderrechter. Zij beschoten vorig jaar in november een NS trein. Hierdoor ontstond flinke schade. De 30-urige werkstaf moeten de jongens gaan volbrengen bij NS. De leerstraf van 20 uur is een traject dat gericht is op het maken van de juiste keuzes in de toekomst.

Ook moeten de jongens een schadevergoeding betalen van 7500 euro. De beschadiging aan de trein was zo'n 15.000 euro.

Beschieting

Op vrijdag 23 november 2019 kwam rond 19.40 uur een trein binnen op station Breda waarvan enkele ruiten vernield waren. Deze zouden mogelijk beschoten zijn. De politie ging met spoed met meerdere eenheden ter plekke. Daar troffen ze verschillende geschrokken passagiers aan. Net voordat de trein binnenkwam op het station hoorde ze een knal. Vervolgens waren de ruiten verbrijzeld. Uiteindelijk bleken er in totaal vijf ruiten kapot te zijn. Ook zat er schade aan de trein zelf.

Via social media riep de politie getuigen op om zich te melden. Een bewoner van Dorst nam contact op met de politie. Hij vertelde dat hij wat jongens had gezien met een mogelijk vuurwapen. Agenten gingen op onderzoek uit en troffen een groepje jongens aan. Twee van hen hadden een balletjespistool bij zich. Die twee jongens van 15 jaar werden aangehouden.