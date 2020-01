Herkenbare beuk keert na twee jaar terug in het Mastbos

BREDA - Het Mastbos krijgt na twee jaar eigenlijk haar 'scheidingsbeuk' terug. De markante boom moest twee jaar geleden worden gekapt omdat deze ziek was. Sindsdien was het open gebied in het Mastbos leeg. Tot vandaag. Vanmiddag wordt er een nieuwe scheidingsbeuk gepland.

De grote boom die twee jaar geleden moest worden gekapt in het Mastbos had grote historische waarde. Hij vormde namelijk een onderdeel van het Vierkant van Maurits. Dat werd in de 17e eeuw aangelegd door Prins Maurits om het gebied af te bakenen voor de jacht. De beuk waar daarbij een belangrijk oriëntatiepunt.

Ook voor veel Bredanaars was de boom een herkenbare plek in het Mastbos. Maar twee jaar geleden moest de boom tot teleurstelling van velen tegen de vlakte. De boom was ziek en vormde een gevaar voor de bezoekers van het bos. Vanmiddag, zo'n twee jaar na de kap van de oude boom, wordt een nieuw exemplaar terug geplant.

Beleefbaar

Dit jaar wordt het Vierkant van Maurits weer meer beleefbaar gemaakt voor de bezoekers. Het planten van deze boom is daar het eerste onderdeel van. In 2021 bestaat het Vierkant van Maurits 400 jaar en zal er nog meer bekendheid aan worden gegeven.

Het vierkant van Maurits wordt in ere hersteld