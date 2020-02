Bredase schoonheidssalon geeft gratis behandelingen op wereldkankerdag: 'we wilden iets doen voor deze mensen'

BREDA - Het is vandaag Wereldkankerdag. Op deze dag wordt stil gestaan bij de impact van kanker, en houdt Stichting Look Good Feel Better de 'Geef een glimlach cadeau'- actie. Het Bredase BeautySpot doet daaraan mee, en biedt vandaag gratis behandelingen aan aan kankerpatiënten. "We wilden graag iets doen voor deze mensen", vertelt Yvonne van BeautySpot.

Kanker is een ziekte met ingrijpende gevolgen. Het behandeltraject is zowel lichamelijk als emotioneel erg zwaar. Als dan ook je uiterlijk nog eens verandert, kan dat invloed hebben op je zelfvertrouwen. Daarom zet Stichting Look Good Feel Better zich in om mensen met kanker een positief gevoel te geven door middel van uiterlijke verzorging. Op wereldkankerdag doet de stichting dat via 'Geef een glimlach cadeau'. En daar doet het Bredase Beautyspot aan mee.

"Vandaag geven wij gratis behandelingen aan mensen die kanker hebben, of hebben gehad", vertelt Yvonne van Beautyspot. "Mensen konden zichzelf, of iemand anders, aanmelden. Zo kunnen die mensen vandaag bij ons even hun ziekte vergeten." Begin van de dag staan er al drie van dat soort behandelingen op het programma. "Dat kan dan bijvoorbeeld gaan om een gezichtsbehandeling of om een manicure", legt Yvonne uit. "Voor mijzelf is het de eerste keer dat ik dit doe. Ik vind het heel mooi dat de salon aan deze actie meedoet. Het is een manier om iets te doen voor deze mensen."

De planning zit bij BeautySpot nog niet helemaal vol. Patiënten die eind van deze middag graag ook nog gebruik zouden maken van een gratis beauty verwen behandeling, kunnen bellen naar (076) 5414804.