Vijf Bredase verenigingen maken kans op flinke donatie via ING-actie

BREDA - Help Nederland Vooruit. Dat is de naam van de actie waarmee ING verenigingen en stichtingen steunt. In de regio Breda maken vijf verenigingen kans op een flinke donatie. Hoe hoog die donatie is, zal afhangen van hoeveel stemmen ze krijgen.

Stichting Happy Hippo, Stichting Rollwithus, Stichting Plukroute Princenhage, OV Juliana en Stichting Nu Jij! Dat zijn de vijf verenigingen en stichtingen die sowieso een mooie donatie gaan krijgen van de ING. Maar hoe hoog die donatie wordt, dat hangt af van het aantal stemmen dat zij voor 12 februari krijgen. De winnaar krijgt 5000 euro, en de nummer 5 krijgt 1000 euro. De nummers 2, 3 en 4 krijgen respectievelijke 3000, 2000 en 1500 euro.

Happy Hippo

Stichting Happy Hippo is enorm blij dat ze door ING geselecteerd zijn in de regio Breda. "We maken gemiddeld 300 Happy Hippo boxen per jaar voor de kinderen van de voedselbank Breda. Dat zijn verjaardagsboxen voor kinderen van 1-12 jaar oud vol met feestelijke benodigdheden om een verjaardag te kunnen vieren. Ook maken we 25 Busy Bee Boxen per jaar vol schoolartikelen voor kinderen bij de voedselbank die naar de brugklas gaan. En 150 Dreamy Dolphin Boxen zijn 'welkomst'-tassen voor kinderen die terecht komen in de crisisopvang in Breda en Goirle voor huiselijk geweld. Het is een tas vol spelletjes, dagboekje, knutselspullen, troostvriendje, nachtlampje en veel meer", legt Margriet uit.

"Daarnaast heeft Happy Hippo creatieve projecten met ouderen en kinderen voor het maken van troostvriendjes en dekentjes. Dankzij Help Nederland vooruit maken we nu kans op maar liefst 5000 euro. Daarmee kunnen we heel erg veel kinderen een mooie dag bezorgen."

Wil jij je stem uitbrengen op één van de vijf verenigingen? Dat kan via www.helpnederlandvooruit.nl