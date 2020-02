Samenloop voor Hoop keert in 2020 terug naar Breda

BREDA - De Samenloop voor Hoop keert dit jaar voor de tweede keer terug naar Breda. De opbrengsten van de 24-uur durende wandelestafette gaan naar onderzoek naar kanker.

In het weekend van 13 en 14 juni vindt de tweede editie van de Samenloop voor Hoop plaats in Breda. In 2018 werd het wandelevenement voor kankeronderzoek voor de eerste keer gehouden in Breda. Dat gebeurde toen bij Sprint. En ook dit jaar keer het evenement terug naar de baan van de Bredase atletiekvereniging. "Voor zover wij weten zijn we momenteel de enige editie van de Samenloop in heel west-Brabant. We verwachten dus niet alleen veel Bredase aanmeldingen, maar deelnemers uit de hele regio", vertelt organisator Benno Aalders enthousiast.

Wat de 24 uur durende loop zo uniek maakt is dat het een wandelestafette is voor, maar vooral ook door (ex)kankerpatiënten. Deelnemers kunnen zich in een team aanmelden, en proberen zoveel mogelijk sponsors te vinden. Tijdens het evenement wordt er 24 uur gewandeld. Daarbij moet er te allen tijden tenminste één iemand van het team op de baan zijn. De Samenloop voor Hoop gaat altijd gepaard met veel randactiviteiten, zoals muziekoptredens en spelletjes. "We gaan er weer een groot feestweekend van maken."

Kick-off

"Op woensdagavond 19 februari organiseren wij voor geïnteresseerden, teamcaptains en vrijwilligers een kickoff", laat Aalders weten. Tijdens deze avond zullen diverse mensen aan het woord komen en kunnen vragen gesteld worden aan de organisatie van het evenement en desgewenst team(captain)s ingeschreven worden. "De kick-off zal plaatsvinden op het terrein van AV Sprint in Breda vanaf 19:30 uur." Thijs Kroezen is één van de ambassadeurs van het evenement en zal tijdens de kick-off ook aanwezig zijn.

Samenloop voor Hoop

Samenloop voor Hoop is een evenement van KWF voor iedereen die iets tegen kanker wil doen. De openheid, saamhorigheid en eensgezindheid maken van een Samenloop een evenement dat niemand onberoerd laat. Het evenement wordt volledig door vrijwilligers georganiseerd.

Het evenement in Breda gaat op 13 juni om 15.00 uur van start met een openingsceremonie. Precies een dag later vindt de slotceremonie plaats. Dan wordt een cheque met het opgehaalde bedrag overgedragen aan KWF. De organisatie hoopt zoveel mogelijk geld op te halen ter ondersteuning van onderzoek naar kankerbestrijding.