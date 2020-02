FR0NT76 komt met reactie op gewonde supporter: 'ME mepte op alles wat bewoog'

BREDA - Een NAC supporter heeft vrijdagavond na de wedstrijd Excelsior - NAC een flinke hoofdwond opgelopen. Dat gebeurde tijdens een confrontatie met de Rotterdamse politie. Volgens de Rotterdamse politie 'was dat nooit de bedoeling'. Maar supportersgroep FR0NT76 komt nu met een heel ander verhaal. "De ME stormde als beesten de parkeergarage in en mepte op alles wat ze zagen bewegen."

Wat er precies gebeurt is na de uitwedstrijd van NAC tegen Excelsior afgelopen vrijdag, is niet duidelijk. Maar wat er wel duidelijk is, is dat het verhaal van de supporters en dat van de politie in ieder geval niet met elkaar te rijmen zijn.

Op Twitter klaagde Fanzine de Rat zaterdag dat één van de supporters een flinke hoofdwond had opgelopen door een klap met een wapenstok van de Rotterdamse politie. Daarop kwam de politie van Rotterdam al snel met een reactie. "De Rotterdamse politie was bezig met het verrichten van een aanhouding in verband met een vernieling van een slagboom. Omstanders probeerden deze aanhouding te verhinderen. Hierop hebben de agenten de omstanders meerdere malen gesommeerd weg te gaan. Toen dit niet gebeurde heeft de politie gebruik gemaakt van de lange wapenstok om ruimte te creëren voor de aanhouding", schreven zij. Dat een NAC-supporter daarbij gewond raakte was volgens de politie 'nooit de bedoeling' geweest.

Statement

Volgens FR0NT76 is van het verhaal van de politie Rotterdam niets waar. Zij kwamen vanmiddag met een eigen statement. "Het afgelopen weekend hebben wij bewust laten overbruggen om onze bevindingen met z'n allen te delen en onze woorden goed in kaart te brengen. De Politie eenheid Rotterdam had al snel hun statement/uitleg klaar op zowel Twitter als het nieuws, een statement wat NIET klopt. Wij vonden het daarom belangrijk om hierop te reageren", schrijven zij.

Volgens hen gebruikte de ME in Rotterdam onevenredig veel geweld. Nog zonder dat er iets was voorgevallen tussen supporters, sloegen de agenten er volgens de supportersgroep al op los. De supporters werden de parkeergarage ingejaagd, en kon de boze reacties van de supporters niet waarderen. "Dat uitten ze door als beesten de doodlopende parkeergarage in te stormen en te meppen op alles wat ze zagen bewegen. Inclusief supporters die er niks mee te maken hadden." Een aantal jongens werd aangehouden, en raakte daarbij gewond. Eén supporter liep een hoofdwond op, en een ander een verbrijzelde arm. "Op een aangehouden jongen hoef je niet meer te slaan toch", schrijft FR0NT76 verontwaardigd. Dat een supporter uiteindelijk een slagboom sloopte, bevestigt FR0NT76. "Deze supporter werd uit zijn auto getrokken door de ME. Nadat ze deze persoon hadden, moesten meerdere auto's het ontgelden."

FR0NT76 noemt de manier waarop de ME optrede 'schandalig'. "Supporters die al op de grond lagen gaven ze nog tikken na. De politie Rotterdam heeft verre van de-escalerend gewerkt en machtsmisbruik vertoond."