Walter lag twee maanden in coma en wil als 'levend boek' vooroordelen weg nemen

BREDA - Op zijn achtste werd hij aangereden door een motor. Na twee maanden in coma te hebben gelegen, ontwaakte hij. Het leek er op dat hij voor de rest van zijn leven een kasplantje zou zijn. Het enige wat hij nog kon was knipperen met zijn ogen. Na jarenlange revalidatie kwam hij er weer een beetje bovenop. Maar zoals het was voor het ongeluk, is het nooit meer geworden.

Dit is het verhaal van de 48-jarige Walter van Geffen. Hij is aanstaande zondag één van de vijftien 'levende boeken' bij Human Library. Door tijdens dit evenement in gesprek te gaan met anderen, hoopt Walter allerlei vooroordelen weg te kunnen halen. "Ik ben een gewone man, met een vrouw en twee kinderen. Maar door mijn ongeboren hersenletsel, kan ik niet werken", vertelt Walter. "Omdat ik er uit zie als een 'normaal iemand' snapt de buitenwereld vaak niet dat ik niet kan werken. Ze vinden me dan bijvoorbeeld lui." Volgens Walter leven er veel van dit soort vooroordelen. "Vaak merk ik, na zo'n gesprek, dat mensen echt anders naar je gaan kijken."

Human Library

Aanstaande zondag vindt Human Library voor de eerste keer plaats bij Nieuwe Veste. Tijdens dit evenement lees je geen boeken, maar mensen. Mensen met een bijzonder verhaal, die je in het dagelijkse leven niet zo snel spreekt: ex-daklozen, ex-gevangenen, vluchtelingen en mensen met een handicapt. Walter gaat zondag voor de dertigste keer in gesprek. "Ik krijg altijd hele leuke en warme reacties", vertelt hij enthousiast. "Vaak moeten mensen huilen als ik mijn verhaal vertel. Dan huil ik met ze mee."

De mensen kunnen kiezen uit zo'n vijftien levende boeken. Het werkt zoals in de bibliotheek: je bekijkt de catalogus en geeft aan met wie je een gesprek wilt aangaan. Daarna brengt een medewerker jou en het boek met elkaar in contact en krijg je uitleg over de ‘uitleenregels’. De gesprekken duren maximaal 20 minuten.

Human Library is in 2000 ontstaan als een idee van een Deense jongerenorganisatie, genaamd ‘Stop the Violence’. Inmiddels is het uitgegroeid tot een wereldwijde beweging en worden er human libraries georganiseerd in meer dan 80 landen.