Preventie en beheersing: dat is hoe Breda in 2020 de eikenprocessierups te lijf gaat

BREDA - Breda is samen met Natuurplein de Baronie en de ZLTO druk bezig met het opstellen van een plan om de eikenprocessierups aan te pakken. En dat is geen overbodige luxe, want de overlast was in 2019 groter dan ooit te voren. Preventieve acties zoals het ophangen van nestkasten en beheersing zoals het gebruik van rupsenvallen moeten de overlast dit jaar beperken.

Hoe gaat Breda de eikenprocessierups in 2020 aanpakken? Dat is een vraag die zowel inwoners als de lokale politiek bezig houdt. En dat is niet verwonderlijk. Net als in de rest van het land was de overlast van de 'jeukrups' vorig jaar groter dan ooit te voren. De droogte en de hitte waren daar een belangrijke oorzaak voor. Aan een plan om dit jaar de eikenprocessierups tijdig het hoofd te bieden, wordt dan ook hard gewerkt.

Natuurlijke vijanden

Eén van de manieren om de eikenprocessierups het hoofd te bieden is het stimuleren van de natuurlijke vijanden. De belangrijkste daarvan is de koolmees. Daarom streeft de gemeente ernaar om 400 nestkasten in de openbare ruimte op te hangen. Daarbij zet de gemeente ook in op voorlichting aan particulieren en agrariërs. "Om de eikenprocessierups te beheersen kunnen terreineigenaren ook inzetten op het creëren van voldoende leefgebied in de vorm van voedsel, voortplant- en schuilgelegenheden voor natuurlijke vijanden. Dit kan door groen ecologisch te beheren. Bijvoorbeeld doordat aangrenzend aan een gemeentelijke weg met eikenbomen, agrariërs akkerrandenbeheer toepassen of particulieren een bloemrijke tuin hebben", schrijft het college aan de gemeenteraad.

Naast het stimuleren van de vijanden van de processierups, zet de gemeente ook in op 'curatieve beheersing'. Dat betekent het inzetten van rupsenvallen en zuigmachines om nesten van rupsen die zich in een boom hebben gesetteld te verwijderen. Daarbij is monitoring en communicatie rondom het signaleren van de beestjes erg belangrijk.

Overlast

Of de plannen de overlast van de 'jeukrups' ook gaan voorkomen, kan de gemeente nog niet zeggen. Het zal sowieso van het weer afhangen hoe groot de overlast dit jaar überhaupt is. De rupsen hebben namelijk veel baat bij droog en warm weer. "Hoe warmer en stabieler het weer, hoe meer vlinders er zijn en hoe meer eitjes er worden afgezet. Vooral droogte gedurende de periode dat de rups actief is, is gunstig voor de ontwikkeling van de rups." De verwachting is dan ook dat er in 2020 overlast blijft door de eikenprocessierups."Maar er wordt gestreefd om met de maatregelen de overlast te kunnen gaan inperken. Hierbij gebruiken we kennis van andere gemeenten, landelijke netwerken zoals het kenniscentrum Eikenprocessierups, Provincie NoordBrabant en overleg met partijen in de stad."