De dierenvoedselbank komt naar Breda: 'Wij geven gezinnen een steuntje in de rug'

BREDA - De dierenvoedselbank komt naar Breda. In maart hoopt de Stichting Pets Food Care de deuren van de vestiging in Breda te openen, en zo driehonderd Bredase gezinnen te kunnen gaan helpen aan een voedselpakket voor hun huisdieren. "Een dier is in veel gezinnen van heel grote waarde. Maar tegelijkertijd brengt een huisdier wel kosten met zich mee, die voor sommige mensen gewoon te hoog zijn. Die mensen willen wij helpen", legt oprichtster Priscilla de Veth uit.

Het is inmiddels ruim drie jaar geleden dat Priscilla de Veth de Dierenvoedselbank Stichting Pets Food Care oprichtte. "Samen met een paar anderen, wilde ik iets doen voor mensen die het minder breed hebben. Zelf heb ik ook huisdieren, dus ik weet hoe belangrijk ze zijn als gezinsleden. Maar tegelijkertijd brengen huisdieren wel veel kosten met zich mee. Met de dierenvoedselbank kunnen we diereneigenaren daar een handje mee helpen."

Het idee van de dierenvoedselbank is simpel. Het werkt eigenlijk precies hetzelfde als de voedselbank. "Mensen kunnen zich bij ons aanmelden en vertellen wat voor dieren ze hebben. Wij maken dan pakketten die passen bij dat dier. Zo'n pakket kun je gratis afhalen, en voorziet in de verzorging en voeding voor twee weken", legt Priscilla uit. Voordat het initiatief startte, zocht Priscilla eerst contact met alle dierenwinkels in de omgeving. "We zijn immers compleet afhankelijk van giften om de pakketten te kunnen vullen." De eerste keer dat de dierenvoedselbank open ging, konden de vrijwilligers twintig pakketten uitdelen. En sindsdien is Stichting Pets Food Care alleen maar gegroeid.

Breda

Momenteel zit Pets Food Care in Etten-Leur, en heeft de dierenvoedselbank zo'n vijftig vaste cliënten die iedere twee weken langs komen. "Maar we hebben ook nog veel mensen die af en toe langs komen. Dat heeft dan vooral te maken met het feit dat ze zelf niet in Etten-Leur wonen. Dat maakt langskomen lastig." Een flink deel van de cliënten komt bijvoorbeeld uit Breda. Een vestiging openen in de stad was dan ook al lange tijd een droom van Priscilla. "Toen zijn we gewoon eens contact gaan zoeken met de gemeente om te kijken wat er mogelijk is." En die gesprekken werden een succes. In maart kan Pets Food Care de deuren openen in de oude rechtbank aan de Sluissingel. "Daar zijn we echt super blij mee. We gaan dan om de week open in Breda en Etten-Leur"

Tijdelijk

De locatie in Breda is uiteraard tijdelijk, want de gemeente Breda is druk bezig met het ontwikkelen van een plan voor de oude rechtbank. Waarschijnlijk komen er woningen in het markante pand. Maar de dierenvoedselbank heeft de garantie gekregen dat het sowieso tot 31 december 2020 in het pand mag blijven zitten. "Dat is voor ons nu meer dan genoeg. Het is een mooie plek om op te starten en de dierenvoedselbank in Breda ook in bekendheid te laten groeien. Wij verwachten dat we hier zo'n driehonderd gezinnen gaan kunnen helpen. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn."

Meer weten over de dierenvoedselbank? Ga dan naar stichtingpetsfoodcare.webnode.nl.

In aanmerking komen

Wil jij ook in aanmerking komen voor een pakket van de dierenvoedselbank? Zorg dan dat wanneer je langs gaat, je je pas van de voedselbank bij je hebt of aan kan tonen dat je in de schuldsanering zit.