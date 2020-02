'Ontmoetingsbankjes' door heel de stad moeten mensen samenbrengen

BREDA - De gemeente gaat dit jaar op meerdere plekken in de stad 'ontmoetingsbankjes' creëren. Gisteren werd het eerste bankje onthult aan de Middellaan. "In een wereld waar we onszelf soms voorbij lopen, is het belangrijk om het gesprek met elkaar te blijven voeren."

Hoe breng je mensen samen? Over dat vraagstuk hebben de gemeente Breda en inwoners zich, tijdens de Week van de Toekomst, gebogen. Zogeheten 'ontmoetingsbankjes' door heel de stad, moeten daar een bijdrage aan leveren. In 2020 worden er op meerdere plaatsen in de stad bankjes geplaatst. De bankjes worden samen met de aanvragers, omwonenden of wijkraad ontworpen op een zodanige manier dat de opstelling ontmoeting creëert. Afgelopen woensdag werd het eerste ontmoetingsbankje in de Middellaan onthult.

Ontmoetingen

Het doel van de bankjes is om mensen met elkaar in gesprek te brengen. "In een wereld waar we onszelf door alle drukte soms voorbij lopen, steeds meer in onze eigen bubbel leven, steeds minder scherp hebben wat er om ons heen gebeurt en vaak online zijn, is het ó zo belangrijk om het goede gesprek met elkaar te blijven voeren", laat de gemeente weten. "Gesprekken - ook offline - waarin je open staat voor andere visies, je je bewust bent van je eigen koker en je ziet dat je er niet alleen voor staat of dat je met weinig effort een ander vaak heel goed kunt helpen. We hebben allemaal wel eens zo'n heerlijk verfrissend gesprek, dat ineens je dag goed kan maken, of je aan het denken zet over de juiste dingen. Vaak komen deze gesprekken ongepland en vinden ze plaats met mensen die je niet persé goed kent. Het zijn onverwachte ontmoetingen. En die zouden er meer moeten zijn."



Naast nieuwe bankjes gaat de gemeente dit jaar ook bekijken hoe het staat met de ruim 2000 bankjes die al in de stad staan. Er wordt gekeken of deze bakjes zich voldoende lenen voor ontmoetingen. Zo niet, dan worden deze bankjes mogelijk verplaatst.