Bredanaar is foutparkeerder voor uitrit spuugzat en lost het op met A4'tjes

BREDA - 'Hallo Hoera Proficiat. Je staat al bijna de hele week voor mijn uitrit!' Dat is één van de teksten die te lezen valt op een A4'tje dat geplakt is op een geparkeerde Volkswagen aan de Haagweg. Daar blokkeert een auto al een week een uitrit, en de bewoner van die woning is het inmiddels spuugzat en koos voor een creatieve oplossing.

De auto die voor een uitrit van een woning staat geparkeerd aan de Haagweg, trekt inmiddels flink de aandacht. Op de voor- en achterkant zijn namelijk meerdere A4'tjes met teksten geplakt. 'Hallo Hoera Proficiat. Je staat al bijna de hele week voor mijn uitrit! ..En Bedankt', en 'Hé Aso, je staat precies voor mijn uitrit!', zijn slechts een paar van de teksten die er te lezen zijn.

De A4'tjes komen duidelijk van de bewoner van de woning wiens uitrit wordt geblokkeerd. Die persoon kan namelijk al een week niet meer met zijn auto van zijn eigen uitrit af, door de Volkswagen die de weg blokkeert.

Ben of ken jij nou een Bredanaar die zijn Volkswagen Golf al zo'n week aan de Haagweg heeft staan, ongeveer ter hoogte van nummer 190? Dan is het een goed idee de auto even op een andere plek te parkeren.