Onstuimig weer nog niet voorbij: drukke ochtendspits en code geel voor zware windstoten

BREDA - Storm Ciara heeft gisteren flink huis gehouden in Breda. Zo gingen op verschillende plekken bomen omver tijdens de storm. Maar ook vandaag is het onstuimig weer nog niet voorbij. Het KNMI kondigde in heel het land Code Geel af voor zware windstoten, en de ochtendspits is dan ook zwaar.

Het is vanochtend druk op de weg. Storm Ciara heeft dan wel het land verlaten, maar het onstuimige weer is nog niet voorbij. Al vroeg in de ochtend stond er ruim 600 kilometer file. Rond Breda was het vooral druk op de A16. Daar kantelde namelijk een vrachtwagen. Ook op het spoor zorgt de harde wind voor problemen. Zo kunnen er geen internationale treinen van en naar Breda rijden over de HSL.

Dat onstuimige weer houdt nog even aan. Tot en met woensdagochtend blijft het stevig waaien en is dagelijks kans op zware windstoten. Aan de kust kan de westenwind soms stormkracht (windkracht 9) bereiken met daarbij kans op windvlagen tot 100 km/uur.

Ciara

Storm Ciara was de zwaarste storm sinds 18 januari 2018. In Breda gingen op verschillende plekken bomen omver. Zo moest de Oude Liesboslaan worden afgezet nadat er een boom op de weg viel en brak er naast de Watertoren een boom om. En in Ulvenhout viel een boom op een woning.

In de Zadelmakerstraat was het een steiger die voor problemen zorgde. Daar kwamen onderdelen los, die op een woning terecht kwamen.