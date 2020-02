Stormschade in Breda in beeld: van weggewaaide dakpannen tot omgevallen bomen

BREDA - Op verschillende plekken in Breda wordt hard gewerkt om de schade die storm Ciara veroorzaakte op te knappen. En dat is zo makkelijk nog niet, want ook vandaag zorgt de wind voor problemen. Het KNMI kondigde code geel af vanwege de zware windstoten.

Met windstoten tot de 100 kilometer per uur is het weer nog niet echt rustig te noemen in Breda. Wel in het momenteel droog. Al is dat waarschijnlijk van korte duur. In de loop van de middag raakt het vanuit het zuidwesten meer bewolkt en trekken buien het land in. Bij deze buien is kans op hagel en onweer. Het weer is dus nog niet rustig. En dat zal ook nog wel even zo blijven. Weeronline voorspelt in ieder geval tot en met woensdagochtend onstuimig weer.

Aan de Claudius Prinsenlaan liet een dik pak begroeiing los van een schutting.

In Teteringen wordt vanochtend hard gewerkt om weggewaaide dakpannen terug op hun plek te leggen.

In Ulvenhout waaide er een boom op een woning.

Bij de Watertoren in Breda brak een boom doormidden.