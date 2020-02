A4'tjes op station Breda in zoektocht naar vandalen: 'Vernielingen en gestolen fietsen'

BREDA - Op Station Breda hangen sinds kort op verschillende plekken A4'tjes met de tekst 'Vandalen gezocht'. Daarop valt te lezen dat er afgelopen maanden verschillende vernielingen zijn geweest op het station, en dat getuigen zich moeten melden bij de politie. De politie is echter niet de afzender van het bericht, stelt een woordvoerder. "Die A4'tjes komen zeker niet van ons. Maar het is natuurlijk wel waar dat mensen die getuige zijn van vernielingen, zich bij ons moeten melden."

"In de afgelopen maanden zijn er vernielingen aangebracht op station Breda. Ook zijn er fietsen vernield. De voorvallen vinden plaats in het weekend, met name in de nacht." Dat is hoe het bericht begint dat sinds enkele dagen terug te vinden is op station Breda. Politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk benadrukt dat het bericht níet van de politie af komt. "Er staat boven: Vandalisten gezocht. Dat zouden wij natuurlijk nooit op zo'n manier zeggen", stelt hij.

Maar klopt het bericht wel? Volgens Van Hooijdonk zit er zeker een kern van waarheid in. "Wij als politie hebben niet het beeld dat er afgelopen maanden ineens veel meer vernielingen zijn op het station van Breda. Maar het is wel zo dat er met regelmaat vernielingen plaats vinden. Bijvoorbeeld de toren naar de parkeergarage wordt nogal eens besmeurd. En ook worden er wel eens fietsen gestolen", legt hij uit.

Melden

Op het A4'tje staat uitgebreid beschreven hoe je als Bredanaar een verdachte situatie kan melden. Namelijk door te bellen naar 0900-8844 of door het online formulier in te vullen op https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen. "Die A4'tjes zijn niet van ons afkomstig. Maar wanneer iemand getuige is van een vernieling, is het natuurlijk zeker de bedoeling dat ze dat melden via de site of via ons telefoonnummer."