Medewerkers Kabonk gaan viraal na gevecht met spandoek tijdens de storm

BREDA - Twee medewerkers van het nieuwe speelparadijs bij Breepark zijn dit weekend onbedoeld viraal gegaan. Een korte video waarop te zien is hoe de twee vechten met een gigantisch spandoek tijdens storm Ciara is al zo'n 150.000 keer bekeken en kan op Facebook rekenen op ruim 13.000 reacties.

Het is een video van slechts 7 seconden, die op Dumpert en op Facebook op veel hilariteit kan rekenen. Te zien is hoe twee medewerkers van Kabonk zondag probeerden om een metersgroot spandoek in bedwang te krijgen. En dat mislukte flink, aangezien storm Ciara op het open plein van Breepark vrij spel had. De medewerkers worden door de sterke wind helemaal in het grote doek gewikkeld, en vallen beiden op de grond. (kijk de video hier)

Kabonk reageert met een knipoog op het hilarische filmpje. "Oeps.. er komt zóveel gaafs in ons splinternieuwe speelpark, daar kan geen storm tegenop! ;)" Volgens het speelparadijs hebben de collega's gelukkig niets over gehouden aan het incident. "Zij zijn er zonder kleerscheuren van afgekomen."

Kabonk

Kabonk is een nieuw speelparadijs dat gerealiseerd wordt bij Breepark. De 3300 vierkante meter grote indoorspeeltuin moet een mooie toevoeging aan Breda worden.