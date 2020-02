Aantal winkeldiefstallen en zakkenrollers flink gestegen in Breda

BREDA - Het aantal winkeldiefstallen en zakkenrollers is in 2019 gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Ook cybercrime kwam vaker voor. Dat blijkt uit de veiligheidsmonitor van 2019. Woninginbraken namen juist af, terwijl het aantal misdrijven van productie en handel van drugs stabiel bleef. Dit zijn de belangrijkste trends.

Openbare ruimte

De ingezette daling van voorgaande jaren is bij vernielingen en meldingen van jeugdoverlast in 2019 gestopt, het is nu stabiel. Ook de overlast door alcohol en drugs is stabiel ten opzichte van 2018. Het aantal misdrijven van geweld is ten opzichte van 2018 weliswaar afgenomen, maar er zijn aanwijzingen vanuit de politie dat de ernstigere vormen van geweld toenemen, terwijl de minder ernstige vormen van geweld afnemen.

Over die trend sprak burgemeester Depla al vaker, in context van de vele steek- en schietincidenten in Breda. "We merken dat er minder incidenten zijn, maar dat de incidenten die er zijn wel ernstiger zijn", vertelde de burgemeester in juli naar aanleiding van een dodelijk steekincident in de Haven. "Dan is het bijvoorbeeld belangrijk om wapenbezit tegen te gaan. Daarom willen we starten met preventief fouilleren." De proef met preventief fouilleren is inmiddels gestart in Breda.

Zichtbare criminaliteit

De grootste stijger binnen dit thema is zakkenrollerij met 43 procent ten opzichte van 2018. Winkeldiefstallen stijgen al sinds 2017 in Breda. In 2017 waren dat er 271, in 2018 waren het er 523 en in 2019 675. Een verklaring voor die stijging, kan de politie niet geven.

De dalende trend bij woninginbraken, bedrijfsinbraken en inbraken in garages en schuren zet door. Ook de autodiefstal ligt na een stijging in 2018 weer onder het niveau van 2017.

Cyber

Hoewel horizontale fraude al sinds 2017 stijgt, is de stijging in 2019 met 38 procent fors te noemen. Horizontale fraude betreft fraude waarbij particulieren, bedrijven, financiële instellingen of organisaties slachtoffer zijn. Voor deze forse stijging is echter geen duidelijke oorzaak. Mogelijk komt dit door meer aandacht van de media, van de politie of andere veiligheidspartners voor dit fenomeen, laat de gemeente weten.

Ondermijning

Ondermijning gaat over de productie en handel van drugs. Dus niet om het bezit ervan. De handel en productie is in Breda in 2019 stabiel gebleven ten opzicht van het jaar ervoor, na een piek in 2016.