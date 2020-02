Bredanaars massaal op de bon bij Backer en Ruebweg: 7000 bekeuringen in 2019

BREDA - Heb jij afgelopen jaar een bekeuring op de mat gehad omdat je te hard reed bij de kruising van de Backer en Ruebweg en de Westerparklaan? Dan ben je niet de enige. De twee palen bij het kruispunt waren in 2019 samen goed voor bijna 7000 bekeuringen. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De paal die aan de kant staat richting de A16 leverde in totaal ruim 4400 boetes op. 3800 daarvan waren voor te hard rijden, en 565 voor door rood licht rijden. De paal die in de andere richting staat, zorgde voor 2500 boetes. Ook daarvan was het grootste deel voor bestuurders die het gaspedaal te diep induwden. Namelijk 1970 tegenover 545 voor mensen die door rood licht reden.

Ook de flitspaal iets verderop aan de Crogtdijk zorgde voor duizenden boetes. Daar reden in 2019 ruim 1700 mensen te hard en ruim 500 door rood.

Boetes

Vorig jaar werden er in Nederland 8.369.480 verkeersovertredingen vastgesteld. Dat is minder dan in 2018 toen 9.182.573 verkeersboetes werden opgelegd, onder meer voor te hard rijden, door rood licht rijden en handheld bellen.

De meeste verkeersboetes worden opgelegd voor te hard rijden: 6.833.365 in 2019, tegen 7.757.803 een jaar eerder. De daling van het aantal snelheidsovertredingen kan verschillende oorzaken hebben. Het is drukker op de wegen, waardoor te hard rijden minder mogelijk is. Bovendien worden bestuurders gewaarschuwd via apps als Flitsmeister en weten zij waar de flitspalen staan en trajectcontroles worden gehouden. "Hierdoor houden ze zich op die plekken beter aan de maximumsnelheid", laat de politie weten.