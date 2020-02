Na 2700 handtekeningen komt discussie over braderie Ginneken tot 'hoogtepunt'

BREDA - Morgen is het moment van de waarheid voor Johan de Vos. Dan buigt de gemeenteraad zich over het evenementenbeleid 2020. Als het aan De Vos ligt, komen dan zoveel mogelijk inwoners van het Ginneken inspreken om hun enthousiasme over de braderie van het Ginneken te laten horen. Op een petitie vóór de organisatie van de Braderie haalde de eigenaar van Boerke Verschuren eerder al 2700 handtekeningen op.

Er is al tijden veel discussie rondom de braderie van het Ginneken. Na een zeer geslaagde editie in 2019, kwam er enkele weken na het evenement namelijk een handtekeningenactie op gang tégen het luidruchtige evenement. De wijkraad haalde met die petitie 67 handtekeningen op. En dat was tegen het zere been van organisator Johan de Vos. Hij voelde zich gepasseerd, omdat de handtekeningenactie werd gehouden nog voordat er ooit een gesprek was aangegaan met de organisatie zelf. Bovendien was de handtekeningenactie volgens De Vos niet representatief en ging het slechts om een klein groepje 'klagers'. Dat de inwoners van het Ginneken wél enthousiast zijn over de braderie, maakte hij duidelijk met een online petitie. Die kreeg zo'n 2700 handtekeningen.

Morgenavond komt die actie tot een 'hoogtepunt', aldus De Vos. Dan buigt de gemeenteraad zich namelijk over het nieuwe evenementenbeleid voor 2020. En daarin worden onder andere de afwijkende eindtijden van specifieke evenementen opgenomen en worden de regels voor het geluidsniveau aangescherpt. Via een gesponsord bericht op Facebook roept hij met Boerke Verschuren zoveel mogelijk mensen op om morgen te komen inspreken bij de vergadering van de gemeenteraad over het nieuwe evenementenbeleid. "Helaas is het meestal zo dat als het ergens mee eens bent en het niet laat horen dat de minderheid die het er niet mee eens is op een bepaald voetstuk worden gezet. Dus laat ons niet zakken! U kunt zich aanmelden om in te spreken via: raadsgriffie@breda.nl ovv inspreken evenementenbeleid."

Discussie

De discussie riep ook bij de lokale politiek al vragen op. Zo maakt de VVD zich zorgen dat er teveel mooie evenementen uit de stad verdwijnen, door klachten van mensen die overlast ervaren. Die situatie speelt namelijk niet alleen in het Ginneken. Zo stond Ploegendienst ineens voor de rechter, nadat de West-Brabantse vogelwerkgroep een kort geding had aangespannen. "Het is 2 voor 12. Steeds meer evenementenorganisatoren vinden het moeilijk om nog iets te organiseren in onze stad", aldus VVD-er Förster.