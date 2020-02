Bredaas kattencafé zoekt nieuwe medewerkers: 'Het is horeca en katten verzorgen ineen'

BREDA - Familie Snorhaar is op zoek naar nieuwe medewerkers. Het Kattencafé aan de Haagdijk opende drie jaar geleden de deuren, na een geslaagde crowdfundingactie.

Het is voor veel kattenliefhebbers waarschijnlijk een droombaan: werken in het kattencafé Familie Snorhaar. Je zou dan ook verwachten dat het café nooit om personeel verlegen zit. Toch moest het kattencafé vandaag een vacature plaatsen. "Het klopt inderdaad dat het enthousiasme over ons kattencafé heel groot is, haha. Maar dat wil niet zeggen dat voor ons de medewerkers in de rij staan. We hopen met deze vacature weer een paar nieuwe enthousiaste krachten te vinden", laat de eigenaresse weten.

Waar moet een nieuwe werknemer dan aan voldoen? "Nou, affiniteit met katten is natuurlijk een must! Wie bij ons komt werken wordt ingezet in zowel de bediening, als in de keuken én om de katten te verzorgen. Daarbij is het voor ons wel belangrijk dat je ook in het weekend tijd hebt. Want vooral op zaterdag en zondag zitten we nu krap."

Crowdfunding

Familie Snorhaar opende drie jaar geleden de deuren dankzij een geslaagde crowdfundingactie. Er werd toen ruim tienduizend euro opgehaald. Het kattencafé is het tweede van zijn soort in Noord-Brabant. Wie meer wil weten, kan naar http://familiesnorhaar.nl gaan. Wie interesse heeft in de vacature, kan mailen naar info@familiesnorhaar.nl