OM eist vier jaar tegen Bredase schipper Cor B.

BREDA - Het Openbaar Ministerie heeft vier jaar cel geëist tegen de Bredase schipper Cor B. Tegen de drie betrokken Mexicanen eist het OM vijf jaar. Zij zouden betrokken zijn geweest bij het enorme drugsschip dat vorig jaar in Moerdijk werd aangetroffen.

Vanochtend om 9.30 uur ging het proces tegen de drie Mexicanen en de Bredase schipper Cor B. verder in de rechtbank van Breda. Afgelopen dinsdag startte de zaak. Het viertal werd opgepakt voor hun betrokkenheid bij het gigantische drugsschip dat vorig jaar werd aangetroffen in de haven van Moerdijk.

Groot drugslab

Het was mei 2019 toen de politie tijdens een controle in de haven van Moerdijk op een groot drugslab stuitte. Het ging om een lab op een schip van zeker 80 meter lang. In de boot zat zowel een drugslaboratorium als een grote voorraad chemicaliën. Ter plaatse werden drie Mexicanen en de Bredase schipper aangehouden. De Mexicanen waren op het moment van aanhouding 23, 26 en 37 jaar, de schipper 65.

De ontmanteling van het drugslab duurde dagen. Dat kwam onder andere door de chemische lucht en de aanwezigheid van instabiele stoffen die door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moesten worden opgeruimd. Ook begon het schip tijdens de ontmanteling ineens te zinken.