Bredanaar Michel voegt zich bij team van zonneauto TU Delft: 'De brand was heel onwerkelijk'

BREDA - In Australië leek TU Delft vorig jaar op weg naar de winst met hun zonneauto NunaX, maar onverwacht brandde de auto uit. Bredanaar Michel Versteegh zat toen in shock live mee te kijken, terwijl de champagne al klaar stond. Dit jaar is hij zelf onderdeel van het Vattenfall Solar Team, en reist hij mee af naar Amerika. "Het is de uitgelezen kans om ons te bewijzen na de brand."

Michel Versteegh uit Breda maakt dit jaar onderdeel uit van het Vattenfall Solar Team, het zonneraceteam van de TU Delft. Dit jaar gaat het team voor het eerst in haar bestaan naar Amerika. Daar hopen de studenten zich te revancheren voor de dramatisch verlopen race in Australië van afgelopen jaar, toen de auto in het zicht van de finish afbrandde. Het team bouwt nu aan de veiligste zonneauto ooit. "Het is de uitgelezen kans om ons te bewijzen na de brand" vertelt Michel, die organisatiewetenschappen studeert aan Tilburg University.

"Het was heel heftig te zien hoe NunaX in vlammen opging in Australië. We waren de hele nacht opgebleven om de finish live te kijken, de champagne stond al klaar", kijkt Michel terug. "Het was heel onwerkelijk, vooral de eerste dagen. Maar we moesten ook door, en dus stonden we al snel voor de keuze welke race we wilden rijden. De race in Australië wordt namelijk maar eens in de twee jaar gereden. We vonden het een mooi moment om het over een andere boeg te gooien, en dus gaan we voor het eerst naar Amerika. Een nieuwe race op voor ons onbekend terrein. Een grote uitdaging, des te meer omdat we ook een nieuwe auto bouwen!"

Amerika

Het nieuwe team staat voor een bijzondere opgave. Vanwege de brand moeten de studenten in recordtijd een nieuwe auto bouwen, waarmee het team uit de as wil herrijzen. De zonneauto zal dit jaar daarom de naam Nuna Phoenix dragen. Het team doet in juli voor de eerste keer mee aan de American Solar Challenge. De zonnerace volgt de historische Oregon trail en loopt van Independence, Missouri tot Boise, Idaho. De route voert daarmee ook door de Rocky Mountains, een flinke verandering ten opzichte van de vlakke races in Australië. Het is de eerste keer dat het team te maken krijgt met bergen en bochtige wegen. Om op dit terrein uit de voeten te kunnen heeft de zonneauto een motor met meer vermogen nodig. Daarnaast krijgt het team ook te maken met tegenstand van grote Amerikaanse universiteiten zoals MIT en Georgia Tech. Michel: "Dit zijn topuniverstieiten waar we nog niet eerder tegen hebben geraced. Dat gaat een mooie strijd worden."

Twintig jaar innovatie

Het nieuwe team presenteerde zich deze week online met een video die de rijke geschiedenis van het team laat zien. De zonneauto's van het Vattenfall Solar Team verleggen al twintig jaar de grenzen van de techniek.

"We bouwen een auto die duizenden kilometers af kan leggen zonder ook maar één druppel brandstof te gebruiken", zegt Michel, "en we zijn nog lang niet klaar met innoveren. Zo helpen we de transitie naar fossielvrij transport."