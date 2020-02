Bredanaar brengt eigen worstenbroodje op de markt: 'Un Tommeke speciaal'

BREDA - De rasechte Princehagenaar én Bredase zanger Tommy Lips, brengt een eigen worstenbroodje op de markt. Daarmee is hij de eerste Bredanaar ooit die dat doet. "Het is erg apart om zo'n broodje naar je vernoemd te hebben."

Enkele weken geleden werd de Bredase zanger Tommy Lips benaderd door goede kennissen van hem. "Ik kreeg een belletje van de eigenaren van bakkerij van den Bogaert uit Princenhage", vertelt Lips enthousiast. "Zij vertelden me dat ze binnenkort de allereerste Brabantse & Nederlandse Worstenbrood Winkel van Nederland gaan openen." Dat klonk de Bredanaar, met een voorliefde voor hartige snacks, als muziek in de oren. "Ze vroegen mij of ik het leuk vond om eens langs te komen om te praten. En dat deed ik."

De eigenaren van de bakkerij kwamen met een heel bijzonder idee. "Ze vroegen mij of ik het leuk zou vinden om mijn eigen worstenbroodje te ontwikkelen", laat Tommy weten. "De vraag overviel me een beetje, maar ik was meteen heel enthousiast!"

Receptuur

Tommy ging samen met de eigenaren van de bakkerij aan de slag. "We vonden allebei dat het worstenbroodje wel écht aan moest sluiten op mij", vertelt Tommy. "Ikzelf ben nogal fan van een frikadel speciaal, dus we vonden dat we iets met die smaak moesten doen." In de worst van het broodje zit een uitje verwerkt en zijn speciale kruiden gebruikt. "Ook bovenop het broodje zit een smeersel met kruiden. Daardoor krijg je echt de smaakbeleving van een frikadel speciaal."

Het bijzondere worstenbroodje gaat 'Un Tommeke speciaal' heten. "Een van de eigenaren zei dat hij me wel een speciaal persoon vond", lacht Tommy. "Vandaar de naam." De broodjes zijn vanaf volgende week verkrijgbaar in de winkel. "Donderdag is de opening van de Brabantse & Nederlandse Worstenbrood Winkel."

Tommy kan niet wachten tot hij het publiek kennis kan laten maken met zijn broodjes. "Ik hoop dat iedereen met carnaval lekker veel van de broodjes gaat eten", zegt hij. "Ikzelf heb als feestartiest een drukke agenda en ben van plan om dagelijks een zak mee te nemen in de bus!"